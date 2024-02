Tre furti in un solo giorno: banda in trasferta colpisce una farmacia e due supermercati

Sono entrati prima all'interno di una farmacia del capoluogo pontino e poi in due vicini supermercati, dove hanno fatto razzia di prodotti cosmetici, prodotti per l'igiene personale e generi alimentari. Tre colpi in una sola giornata, tutti consumati in trasferta perché i responsabili provenivano da un campo nomadi della Capitale. Appena uscita però dall'ultimo esercizio commerciali la banda è stata bloccata dai carabinieri e arrestata.

In manette per furto aggravato in concorso sono finite tre donne di nazionalità rumena, di 36, 26 e 24 anni, e un connazionale di 36 anni, tutti disoccupati e con precedenti di polizia alle spalle. A sorprenderli sono stati i miltari del Nor - sezione radiomobile insieme ai carabinieri della stazione di Borgo Podgora.

Come ricostruito, i quattro hanno preso di mira prima una farmacia, dove hanno rubato prodotti cosmetici del valore di quasi mille euro, poi un vicino supermercato, portando via altra merce per 400 euro. Infine, un terzo esercizio commerciale da cui hanno portato via generi alimentari per 120 euro. Dopo l'ennesimo colpo, i carabinieri, grazie alle testimonianze raccolte, li hanno tempestivamente rintracciati e arrestati riuscendo anche a recuperare la merce per restituirla ai titolari. Ulteriori accertamenti sulla banda di trasfertisti sono tuttora in corso per accertare eventuali altre responsabilità in episodi analoghi avvenuti nel capoluogo.