Le notizie più importanti di oggi 6 gennaio 2024 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, sabato 6 gennaio, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e tutta la sua provincia.

- La diocesi di Latina scossa da un nuovo caso: quello di una misteriosa lettera arrivata nelle parrocchie della provincia falsamente attribuita a un sacerdote che si accusa di atti e perversioni contrari agli obblighi del suo ruolo. Tutto questo avviene mentre la stessa diocesi sta affrontando da diversi mesi lo scandaolo legato al professore di religione arrestato e accusato di violenza sessuale su alcuni suoi studenti. Interviene il portavoce del vescovo con una nota ufficiale in cui si annuncia l'avvio di un'indagine in ambito canonico.

- La movida di Formia sotto la lente di ingrandimento della prefettura. Una nuova riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza si è tenuta ieri, 5 gennaio, per fare il punto delle situazioni di maggiore criticità e programmare un'intensificazione dei controlli nei luoghi caratterizzati da una maggiore aggregazione giovanile.

- L'ennesima truffa sul web con una casa vacanza. I carabinieri hanno identificato due truffatori denunciandoli in stato di libertà: avevano pubblicizzato l'affitto di un appartamento a Gaeta che in realtà non esisteva. Una ragazza di 20 anni è caduta nel raggiro e ha consegnato una somma di denaro come caparra.

- Nella giornata dell'Epifania il comando provinciale dell'Arma ha predisposto specifici servizi di controllo con pattuglie appiedate nei maggiori centri della provincia pontina. L'attività di controllo nelle città è partita già nella giornata di ieri è proseguita oggi, 6 gennaio, a presidio delle vie maggiori dei centri storici dei comuni pontini.

- Una notizia di politica: il consigliere regionale pontino Orlando Angelo Tripodi entra ufficialmente in Forza Italia. Lasciata la Lega un mese fa era passato al gruppo Misto. Ora entra nella formazione degli azzurri. L'ufficialità del passaggio in una conferenza stampa convocata lunedì 8 gennaio a Roma.