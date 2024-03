Le notizie più importanti di oggi 8 marzo 2024 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, venerdì 8 marzo, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti e interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate, violenza sessuale: queste le accuse nei confronti di un 64enne di Terracina per il quale è stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla moglie. Un provvedimento arrivato al termine delle indagini della polizia dopo la denuncia della donna che ha descritto un quadro di gravi minacce e ripetute aggressioni fisiche. Una notizia che arriva proprio nel giorno in cui si celebra la Giornata internazionale dei diritti delle donne.

- “Giuseppe trattato da invisibile”: a parlare l'avvocato Luca Cupolino, legale della madre di Giuseppe Maiolo, il 16enne deceduto a Formia in un incidente lo scorso 6 marzo, che ricostruisce la vita del ragazzo. “Giuseppe non doveva stare su quel maledetto incrocio mercoledì mattina ma a scuola, dove però non è stato iscritto dal Comune di Formia cui era stato temporaneamente affidato dal Tribunale dei Minori che un anno fa aveva sospeso la potestà genitoriale alla mamma e al papà. La sua memoria esige chiarezza” (qui la notizia completa).

- Attraverso una serie di raggiri e false promesse hanno convinto un uomo a investire una consistente somma di denaro con il trading online assicurando immediati guadagni; così si sono fatti accreditare quasi 5mila euro su carte prepagate. Ma i tre truffatori sono stati smascherati dai carabinieri e denunciati. Carabinieri che hanno incastrato anche un 19enne che ha truffato una donna di 49 anni fingendosi un agente della polizia postate e facendole credere che la sua carta di credito prepagata fosse bloccata.

- Numerosi decreti di esclusione - quasi 40 ad oggi - sono stati pubblicati dall’Ufficio scolastico provinciale di Latina per docenti che avevano preso servizio a settembre senza tuttavia essere in possesso dei titoli necessari e dei requisiti. Si tratta di docenti inseriti nelle graduatorie per supplenze o per il sostegno nelle scuole della provincia pontina. I controlli sono ancora in corso e il rischio è che il numero sia destinato a crescere.

- “Ci volete mogli e madri, ci vogliamo autodeterminate e vive”: azione dimostrativa di "Arcigay Latina- Sei come sei” che nel giorno dell’8 marzo ha posizionato davanti alla statua della Madre rurale a Palazzo M mimose rosse e uno striscione in risposta a un post che il Comune di Latina ha pubblicato sulla sua pagina Facebook con una foto proprio della statua "La madre rurale" e la frase: "Forza, dignità, resilienza. Latina è donna". Un messaggio che, a giudicare dai commenti, non è piaciuto perché continua a identificare le donne unicamente come madri.