Falsi investimenti con il trading online: la vittima versa ai truffatori quasi 5mila euro

Hanno contattato telefonicamente la vittima prescelta e, attraverso una serie di raggiri e false promesse, l'hanno convinta a investire una consistente somma di denaro con il trading online. Di fatto, oltre 4.800 euro sono finiti sulle carte prepagate di tre truffatori, che avevano promesso a un ignaro cittadino, un 57enne residente a Priverno, immediati guadagni e grandi rendimenti dall'investimento.

L'uomo si è accorto troppo tardi di essere caduto in una truffa e a quel punto si è rivolto ai carabinieri. I militari della stazione di Prossedi, raccolta la querela della vittima, hanno avviato un'attività di indagine e identificato i responsabili. Si tratta di tre uomini, un 88enne e un 47enne di Prossedi e un cittadino nigeriano di 35 anni residente nel comune di Norma. Tutti e tre sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di truffa, avendo indotto l'uomo a versare su due carte di credito prepagate la somma complessiva di 4.883 euro.