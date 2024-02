Le notizie più importanti di oggi 13 febbraio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, martedì 13 febbraio, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la sua provincia.

- Una giornata che si è conclusa con la tragica notizia di un duplice omicidio a Cisterna: due donne, una ragazza di 19 anni e sua madre di 46 anni, sono state uccise a colpi di arma da fuoco nella loro abitazione nel quartiere San Valentino. Subito è stato fermato un giovane finanziere sospettato di essere l'autore dei due delitti.

- Un giovane di 17 anni è stato denunciato dai carabinieri perché considerato il responsabile di una rapina messa a segno nel tardo pomeriggio di ieri in un negozio di telefonia a Itri. Il ragazzo ha agito armato di una pistola, che poi siè rivelata essere un giocattolo, con cui ha minacciato la titolare dell’attività e con cui ha rotto la vetrina da cui ha portato via la refurtiva. Nella notte con il suo legale si è presentato alla Stazione dei carabinieri per costituirsi.

- Due uomini sono stati denunciati dai militari di Borgo Sabotino per una violenta aggressione accaduta alla fine del scorso anno. In quella circostanza un uomo di 39 anni di origini tunisine, per futili motivi, era stato colpito con calci e pugni e poi accoltellato a una coscia.

- Non luogo a procedere per “difetto di giurisdizione” per i due dipendenti del Programma alimentare mondiale (Pam), agenzia dell'Onu, coinvolti nell'indagine della Procura legata alla morte dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del carabiniere di Sonnino Vittorio Iacovacci, uccisi in un attentato in Congo il 22 febbraio del 2021. Questo quanto deciso dal gup di Roma Marisa Mosetti per i due imputati accusati di omicidio colposo (qui i particolari sulla notizia).

- Con l’avvicinarsi della primavera anche il Giardino di Ninfa si prepara a una stagione ricca di appuntamenti. A marzo è prevista la riapertura del meraviglioso giardino che potrà essere visitato secondo uno specifico calendario e solo su prenotazione. Ma non solo, la Fondazione ha illustrato tutte le attività che troveranno spazio nel 2024 anche negli altri luoghi dei Caetani, come il Castello di Sermoneta, il Complesso di Tor Tre Ponti e il Parco di Pantanello.