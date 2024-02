Le notizie più importanti di oggi 17 febbraio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, sabato 17 febbraio, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la sua provincia.

- Emergono nuovi particolari dall’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Christian Sodano firmata ieri dal gip Cario: nella disperata fuga a forte velocità da Cisterna, dopo aver ucciso Nicoletta Zomparelli e la figlia Renée Amato, la sera del 13 febbraio il finanziere è stato fermato dai carabinieri, ignari di quanto accaduto poco prima, che lo hanno invitato a moderare la sua andatura. “Se avesse voluto – scrive il magistrato – si sarebbe potuto consegnare alle forze dell’ordine in quella circostanza invece di fuggire a casa”. Una circostanza che ha indotto il gip a ritenere concreto il pericolo di fuga da parte del militare e a considerare la custodia cautelare in carcere come l’unica misura adeguata.

- Un insospettabile di 50 anni è finito agli arresti con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. La scoperta è stata fatta dagli agenti della Polizia postale a conclusione di una delicata indagine che ha portato a scoprire nel suo cellulare una ingente quantità di immagini e video in cui compaiono ragazzini minorenni in pose e atteggiamenti abbastanza espliciti.

- Dopo il Comitato per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto in Prefettura nei giorni scorsi è stato effettuato ad Aprilia il primo vasto servizio interforze ad “Alto Impatto” che ha visto scendere in campo polizia, carabinieri e guardia di finanza. Un’azione che si è resa necessaria al fine di “garantire un’efficace risposta alla crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini”.

- Era una vera e propria serata da discoteca, senza autorizzazioni, quella bloccata dalla polizia nel corso di alcuni controlli in una locale a Latina. Un episodio che alla titolare è costato la denuncia e anche una serie di sanzioni in seguito alla scoperta anche di alcune irregolarità e carenze sotto il profilo della sicurezza.

- A dieci giorni dalla nuova chiusura, per consentire interventi urgenti di messa in sicurezza, è stato riaperto oggi a Terracina il ponte provvisorio sul Sisto. Lavori che si sono conclusi nella giornata di ieri, e che quindi oggi hanno consentito la riapertura al traffico mentre si attende la realizzazione del nuovo ponte.