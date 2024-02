Le notizie più importanti di oggi 7 febbraio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo questa giornata attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato di oggi, mercoledì 7 febbraio, Latina e la sua provincia.

- Rapina armata nel pomeriggio di oggi nell’ufficio postale centrale di Aprilia: in azione un bandito solitario che dopo aver fatto irruzione della filiale e minacciato i dipendenti si è fatto consegnare il denaro fuggendo a piedi. Sul colpo indagano i carabinieri al lavoro anche sulla rapina a segno nella mattinata in strada ai danni di un imprenditore. Episodi che arrivano dopo i due colpi in circa 24ore, tra lunedì e martedì, ai danni di due negozi di tabacchi.

- E sempre ad Aprilia la polizia ha arrestato un uomo di 48 anni in viaggio in auto con circa 5 chili di hashish. L’operazione è stata condotta della polizia di Roma che ha bloccato il 48enne dopo averlo seguito per chilometri. L’uomo infatti si era rifornito della droga a Nettuno.

- "Non ero lì per lei e non l'ho seguita”: questo quanto dichiarato dall’agente della polizia penitenziaria che ieri è stato arrestato per stalking a Latina e che questa mattina è stato processato per direttissima. Il giovane di 30 anni era chiamato anche a rispondere della violazione del divieto di avvicinamento alla ex fidanzata di 27 anni.

- Denunciata da due dipendenti italiani per caporalato è finita a processo una donna di origini cinesi di 34 anni. Processo che si è tenuto con il rito abbreviato e che si è concluso con un’assoluzione della donna perchè il fatto non sussiste. E' accaduto a Fondi.

- Scuola chiusa e studenti trasferiti: a Ponza il Comune con un’ordinanza ha disposto la chiusura dell'istituto tecnico per il Turismo in località le Forna-Pantano dopi che l’edificio è stato dichiarato inagibile dalla Provincia al termine di una serie di verifiche. Il provvedimento dell'amminstrazione ha validità almeno fino alla fine dell’anno scolastico con un’inevitabile impatto sugli studenti e le famiglie.