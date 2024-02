Rapina armata nell’ufficio postale, è caccia al bandito in fuga

Rapina armata nell’ufficio postale centrale ad Aprilia. Il colpo è stato messo a segno nel pomeriggio di oggi, mercoledì 7 febbraio, nella sede di largo Marconi. Le indagini sono affidate ai carabinieri che sono intervenuti sul posto subito dopo la segnalazione.

Secondo le primissime informazioni a disposizione, ad agire è stato un uomo che armato di postola ha fatto irruzione nell’ufficio postale e poi ha minacciato i dipendenti facendosi consegnare il denaro contante. Poi con il bottino in mano si è allontanato a piedi facendo perdere le proprie tracce. Sull'episodio indagano i carabinieri del Reparto Territoriale guidati dal tenente colonnello Paolo Guida, che sono già al lavoro sugli alti due colpi che nel giro di 24 ore tra lunedì e martedì sono stati messi a segno ai danni di due negozi di tabacchi.

Come sono in corso le indagini anche sull’altra rapina avvenuta invece nella mattinata di oggi in centro ad Aprilia. Vittima un imprenditore che, secondo quanto emerso, dopo essere stato avvicinato in strada con una scusa da un uomo è stato minacciato e derubato dell’orologio che aveva al polso.

Si mantiene dunque altissima l’attenzione sul tema della sicurezza ad Aprilia dove proprio ieri c’è stato un incontro tra il sindaco Lanfranco Principi e i carabinieri.