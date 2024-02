In auto con un carico da 5 chili di droga, seguito e arrestato

Lo hanno seguito da Nettuno fino ad Aprilia e poi lo hanno fermato sapendo di andare sul sicuro e nella sua auto hanno trovato oltre 5 chili di hashish. L'operazione è stata condotta dagli agenti della Questura di Roma e in manette, con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è finito Kanal Mechkour, 48enne di nazionalità marocchina residente proprio a Aprilia.

L'uomo probabilmente era sotto controllo da tempo e a Nettuno si era rifornito del grosso quantitativo di droga, caricata a bordo della sua Renault. Poi si era rimesso in viaggio verso casa senza accorgersi dell'auto che lo seguiva passo passo e che appena arrivato in città, in via dei Cinque Archi lo ha fermato per un controllo: la perquisizione ha consentito agli agenti di polizia di ritrovare, nascosta nel vano motore della macchina, un sacchetto di plastica all'interno del quale c'erano 5 chili e 200 grammi di hashish. Il 48enne è stato arrestato e domani mattina, giovedì 8 febbraio, comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giulia Paolini per l'udienza di convalida del fermo.

La sostanza stupefacente, che probabilmente era destinata all'area nord della provincia di Latina, è stata sottoposta a sequestro.