Annunciate le date del tour estivo di Calcutta

Dopo la notizia del bel concerto sui tetti del palazzo RAI a Roma, Calcutta allieta i suoi fan con un'altra lieta notizia ovvero le date del tour estivo e l’apertura della prevendita dei biglietti a partire dalle 11 del 9 novembre.

E se le date invernali del tour che si terrà dal 2 al 18 dicembre, annunciate addirittura lo scorso maggio, sono andate sold out in pochissimi giorni, i fan che non sono riusciti ad accaparrarsi i biglietti hanno una nuova chance.

Sì, perché il cantautore pontino sarà in tour dal 22 giugno al 28 luglio toccando le principali località vacanziere d’Italia ma anche le grandi città come Roma, Milano Bari, non disdegnando anche i festival come Lucca Summer Festival, il Nosound Fest, il Rock in Roma, il Be Alternative Festival e altri. Anche in questo caso il tour è prodotto dal colosso Live Nation in collaborazione con DNA Concerti.

Le date del tour estivo

22 giugno 2024 Lignano Sabbiadoro – Stadio Comunale G. Teghil

26 giugno 2024 Servigliano (FM) – NoSound Fest

28 giugno 2024 Bari – Locus Festival

30 giugno 2024 Rock in Roma – Ippodromo delle Capannelle

05 luglio 2024 Alba (CN) – Collisioni Festival

07 luglio 2024 Ferrara Summer Festival – Piazza Ariostea

11 luglio 2024 Lucca Summer Festival

13 luglio 2024 Villafranca di Verona – Castello Scaligero

17 luglio 2024 Milano Summer Festival – Ippodromo SNAI San Siro

20 luglio 2024 Alghero – Alguer Summer Festival – Anfiteatro Ivan Graziani

23 luglio 2024 Cosenza – Be Alternative Festival

25 luglio 2024 Palermo – Cantieri Culturali alla Zisa – Green Pop Palermo Fest

28 luglio 2024 Paestum (SA) – Planet Arena dei Templi

Contrariamente a quanto suggerito dal titolo del nuovo album e del tour, Relax, occorre dunque sbrigarsi a prendere i propri biglietti per non rimanere di nuovo a bocca asciutta e ingannare l’attesa dell’estate ascoltando i nuovi brani di Calcutta.