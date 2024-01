A Latina "Un'orchestra per Pino Daniele" con Tullio De Piscopo e Tony Esposito

"Un'orchestra per Pino Daniele"con la partecipazione straordinaria di Tullio De Piscopo e Tony Esposito.

Venerdì 1 marzo 2024 ore 21 - Teatro G. D’Annunzio di Latina con il patrocinio della Provincia e del Comune di Latina Nove anni fa ci lasciava Pino Daniele, L’Associazione Culturale Eleomai lo ricorderà con la sua musica insieme ai suoi amici di sempre Tullio De Piscopo e Tony Esposito con un grande concerto che si terrà a Latina al Teatro G. D’Annunzio dal titolo "Un'orchestra per Pino Daniele".

Nato da un'idea di Simone Sala, direttore artistico e pianista della serata, è uno show unico in Italia con oltre 30 artisti sul palco tra cui l’Orchestra da Camera di Latina diretta dallo stesso arrangiatore di tutti i brani, il M° Antonello Capuano, insieme alle voci di Simona Boo e Arturo Caccavale e una ritmica d'eccezione tra cui Alessandro Florio (chitarra), Oreste Sbarra (seconda batteria), Maurizio Turriziani (contrabbasso e basso elettrico).

L'appuntamento

È dunque per venerdì 1 marzo al teatro D'Annunzio alle ore 21.00. I biglietti sono in prevendita presso Blu Ticket - Latina Fiori, Il Toscano - Latina Scalo e online su boxol.it. Per informazioni è possibile contattare il numero 3384874115