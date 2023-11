Basket, che beffa nel finale: Benacquista Latina sconfitta al photofinish da Treviglio

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket sfiora il colpaccio ma viene beffata nel finale dalla Gruppo Mascio Treviglio: si è conclusa con una vittoria di misura degli ospiti (90-92) la partita giocata al PalaBianchini e valida per la decima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West.

Una gara intensa e avvincente quella giocata dai nerazzurri che hanno gestito brillantemente i primi due quarti di gioco - conducendo anche di 22 lunghezze -, e sono rimasti quasi sempre avanti nel punteggio. In un finale al photofinish, però, gli ospiti sono riusciti a ribaltare la situazione e a conquistare la vittoria che nulla toglie alla buonissima prestazione della squadra pontina. Gli uomini di coach Sacco hanno combattuto e giocato alla pari, nonostante le rotazioni fossero ridotte per via dell’assenza di Mladenov (bloccato dalla febbre) con una squadra costruita con obiettivi molto importanti e per disputare una stagione di vertice, dimostrando di essere pronti a lottare sempre e fino all’ultimo secondo, non importa quale sia l’avversario. Ben sei gli uomini in doppia cifra per Latina che avrebbe meritato la vittoria per quanto ha espresso sul parquet del PalaBianchini.

La Benacquista avrà ora una settimana di tempo per preparare la prossima partita, quella di domenica 26 novembre alle 18 al PalaMoncada, dove farà visita alla Moncada Energy Agrigento.

La partita

PRIMO QUARTO - Partenza vibrante con una tripla per parte e la Benacquista attenta e pronta a giocare subito di squadra e con una buona circolazione di palla per i canestri di Alipiev e Romeo (7-3 al 2′). Ancora a segno dalla lunga distanza ambo le parti con Gaines on fire per i nerazzurri (13-9 al 3′). Treviglio recupera e riesce a portarsi in vantaggio (15-16 al 5′). Moretti gravato di due falli torna in panchina ed entra Fall ed è proprio il capitano della Benacquista a smuovere il punteggio (17-16 al 6′). Si gioca in equilibrio con continui avvicendamenti nel vantaggio (19-21 al 7′). La Benacquista con Romeo e Alipiev è. precisa dai 6.75, Treviglio lo è altrettanto dal pitturato e con 41″ da giocare il punteggio è in perfetta parità (25-25). Finale entusiasmante grazie a una stoppata di Fall e alla tripla di Gaines che fissa il punteggio del primo quarto sul 28-25.

SECONDO QUARTO - In avvio di secondo periodo, con alcune rotazioni effettuate, è ancora la Benacquista ad avere l’inerzia del gioco grazie ai canestri di Romeo, Alipiev e Gaines (35-27 al 12′). Time-out per la panchina ospite. Al rientro sul parquet è Cicchetti a firmare 4 punti consecutivi per il 39-27 al 13′. Sulla schiacciata di Capitan Fall che vale il 41-27 con 6:50″ sul cronometro, c’è il nuovo time-out chiesto da Coach Finelli. Alla ripresa del gioco viene sanzionato fallo tecnico a Cerella e Viglianisi concretizza il libero, nell’azione successiva ulteriore fallo per il numero 11 di Treviglio ed è ancora Viglianisi a realizzare i due liberi del 44-27. La Benacquista arriva sul +20 con la tripla di Parrillo (47-27 al 14′). I padroni di casa allungano ulteriormente (49-27) poi Treviglio si scuote e mette a segno un parziale di 7-0 (49-34). Moretti dalla lunetta porta i suoi sul 50-34. Ruotano ulteriormente gli uomini sulla panchina pontina, ma Treviglio riesce a ricucire altra parte del divario (50-40 a 1:52″” dalla fine del quarto). Arriva il primo time-out per Coach Sacco. Si torna sul rettangolo di gioco Moretti mette a segno un libero per il 51-40. Con 30″ sul cronometro Treviglio firma la tripla del 51-43, ma nell’area opposta Moretti replica (53-43 con 12″). Si va negli spogliatoi sul risultato di 53-44.

TERZO QUARTO - Al rientro dagli spogliatoi è Treviglio la prima ad andare a canestro complice un’ingenuità nerazzurra (53-46) ma commette anche 2 falli in meno di 1 minuto. Gaines apre i giochi per la Benacquista con la tripla del 56-46, che però commette ancora un paio di errori di cui approfitta la Gruppo Mascio per portarsi sul 56-48 al 22′). Parrillo commette fallo sul tiro da 3 punti di Miaschi, che dalla lunetta concretizza solo 2 liberi (56-50). Reagisce la squadra di casa con Romeo dall’arco (59-50 al 23′) ma Parrillo commette il suo quarto fallo personale che consente a Vitali di accorciare nuovamente le distanze (59-51). I nerazzurri cercano di rimanere concentrati, Alipiev riporta Latina sulla doppia cifra di vantaggio (61-51 al 24′). Botta e risposta continua tra le due formazioni con la Benacquista che cerca di ristabilire sempre il +10 (65-55 al 25′). Treviglio resiste, insiste e con 3:31″ sul cronometro, dopo un fallo antisportivo sanzionato a Gaines arriva sul -5 (65-60). Latina fatica, Treviglio continua a essere precisa dalla lunetta e ad accorciare le distanze (65-62 al 28′). Cicchetti e Fall provano a trascinare i pontini (69-64) ma la Blue Basket continua a realizzare a cronometro fermo (69-66 a 1:07″). Ancora Cicchetti in tandem con Gaines allungano sul 73-66, ma a fil di sirena Sacchetti fissa il punteggio sul 73-68.

ULTIMO QUARTO - La Benacquista è concentrata e stringe i denti per mantenere e incrementare il vantaggio (77-70 al 32′). Alcune decisioni arbitrali discutibili, ma la gara prosegue (77-73 al 33′). Treviglio riduce ulteriormente il divario e con 6:13″ da giocare riesce a centrare la tripla del sorpasso (77-79). Time-out per Coach Sacco. Si torna sul parquet, Treviglio va a segno dalla lunga distanza, mentre la terna arbitrale sanziona nuovamente la panchina nerazzurra con un fallo tecnico per proteste (77-83 con 5:20″). Latina rimane lucida, Parrillo segna dai 6.75 (80-83). Con 4:32″ da giocare Sacchetti commette il primo fallo di squadra del periodo, Cicchetti porta i suoi sul -1 (82-83) ma Treviglio, grazie a un giro in lunetta fissa sull’82-85. Parrillo è strepitoso, firma un gioco da 4 punti, prende rimbalzi, recupera palloni (86-85), ma è Cicchetti con il canestro dell’88-85 a 3:17″ dalla sirena a costringere coach Finelli al time-out. Il gioco riprende, scorre il tempo, nessuna realizzazione e con 43″ sul cronometro, con il punteggio fermo sull’88-85, c’è il time-out richiesto dalla panchina della Gruppo Mascio. Si torna in campo, Sacchetti subisce fallo, è preciso dalla lunetta (88-86 con 34″ da giocare). Nell’area opposta Alex Cicchetti realizza il canestro del 90-87 a 17″ dal termine. Nuovo time-out Treviglio. Il gioco riprende, Vitale firma la tripla della parità (90-90 a 12″ dalla sirena). Time-out Latina. I nerazzurri commettono un’ingenuità sulla rimessa, ne approfitta Treviglio per passare in vantaggio (90-92 con 2″ sul cronometro). Ancora time-out Coach Sacco. Alla ripresa del gioco non va a segno il tiro sulla sirena dei nerazzurri e il match termina con il successo della formazione ospite sul risultato di 90-92.

I tabellini

Benacquista Assicurazioni Latina Basket - Gruppo Mascio Treviglio 90-92

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Gaines 18, Amo, Collazo n.e., Parrillo 12, Romeo 10, Cicchetti 16, Spadon n.e., Viglianisi 3, Fall 10, Moretti 4, Alipiev 17.

Coach Sacco. Vice Cavazzana. Assistente Tricarico.

Tiri da 2 54% (22/41), tiri da 3 38% (12/32), tiri liberi 77% (10/13)

Gruppo Mascio Treviglio: Pacher 18, Vitali 6, Harris 6, Cerella, Falappi n.e., Sacchetti 6, Barbante 2, Guariglia 7, Pollone, Giuri 11, Miaschi 36.

Coach Finelli. Vice Bianchi. Assistente Maga.

Tiri da 2 53% (17/32), tiri da 3 36% (12/33), tiri liberi 79% (22/28)