Basket, ko anche a Cremona, per la Benacquista Latina arriva un’altra sconfitta

Arriva un'altra sconfitta per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che rimane ferma a 4 punti in classifica. Nella gara valida per la tredicesima giornata di campionato di serie A2, sul parquet del PalaRadi di Cremona, i nerazzurri hanno affrontato i padroni di casa della Ferraroni Juvi.

Per gli uomini di coach Sacco, scesi in campo con le rotazioni ridotte, con Parrillo e Viglianisi non al top della condizione e tre ragazzi delle giovanili seduti in panchina, non è stata una partita semplice; sono partiti bene, riuscendo anche a chiudere avanti il primo periodo di gioco, ma già dalla seconda frazione hanno iniziato a commettere qualche ingenuità di troppo, mentre gli avversari sono riusciti a migliorare le proprie percentuali al tiro e la gara è rimasta in equilibrio, Il guizzo dei padroni di casa poco prima del riposo lungo segna il primo allungo in doppia cifra, che nei due quarti successivi subirà un incremento e arriverà a toccare anche i 20 punti di distacco. La partita si è chiusa sul risultato finale di 90-76.

Buona comunque la perseveranza dei nerazzurri che non hanno ma smesso di lottare, ma qualche errore di troppo ha condizionato i tentativi di rimonta. Domenica 10 dicembre la Benacquista sarà impegnata ancora in trasferta alle 20:30 sul campo della blasonata Acqua San Bernardo Cantù.

La partita

PRIMO QUARTO - Nei primi minuti di gara le due formazioni, pur non mostrando un gioco particolarmente avvincente, si avvicendano nel vantaggio (4-7 al 4′). Cremona restituisce il minibreak e al 5′ è avanti 8-7. Gaines dall’arco, Alipiev dal pitturato ed è di nuovo vantaggio nerazzurro (8-12 al 6′). Parrillo e ancora Gaines incrementano il divario (8-17) e con 2:30″ sul cronometro c’è il primo time-out della serata, chiamato dalla Juvi. Il gioco riprende, Cremona si sblocca e mette a segno 8 punti consecutivi che valgono il 16-17 a 25″ dal termine del quarto. Per la Benacquista replica Alipiev dalla lunga distanza per il 16-20, ma con 3″ da giocare Cotton fa un viaggio in lunetta e fissa il punteggio finale del primo quarto sul 18-20.

SECONDO QUARTO - Il “solito” Sasà Parrillo allunga sul 18-22 in avvio di secondo periodo, ma alcuni errori banali non permettono ai nerazzurri di allungare ulteriormente. la Juvi si porta sul -2 dopo un viaggio in lunetta (20-22) e con 8:12″ sul cronometro, Coach Sacco chiama time-out. Si torna sul rettangolo di gioco e arriva il pareggio di Cremona, ma arriva immediatamente la risposta pontina con la tripla di Mladenov su assist perfetto di Parrillo (22-25). Tortù, con un gioco da tre punti, guadagna la nuova parità per la Ferraoni (25-25 al 13′). Ancora Tortù a segno per i padroni di casa, che mettono la testa avanti (28-25 al 14′). Gaines commette alcune ingenuità, ne approfitta Cremona, trascinata da uno scatenato Tortù, per allungare il vantaggio e al 15′, con il tabellone che segna 36-27, c’è il secondo time-out per la panchina della Benacquista. I pontini lottano nel pitturato, ma non riescono a centrare la retina, poi arrivano cinque punti consecutivi di Gaines per il -4 latinense (36-32 al 17′). Time-out Coach Bechi. Al rientro sul parquet è di nuovo Gaines ad andare a segno per il -2 (36-34). La gara è vivace, canestri da entrambi i lati del campo (40-37 al 18′). Cremona ha un nuovo guizzo e allunga sul 47-37. a 38″ dalla sirena. Viglianisi firma i due liberi del 47-39 con cui si va al riposo lungo.

TERZO QUARTO - Al rientro dagli spogliatoi Cremona incrementa il proprio vantaggio sul 53-39, mentre Latina non riesce a sbloccarsi nemmeno dalla lunetta. Al 23′ viene sanzionato un fallo tecnico a Gaines per proteste e la Juvi allunga il parziale sull’8-0 (55-39). Con 6-14″ sul cronometro finalmente si sblocca Latina con il canestro di Cicchetti su assist di Alipiev (55-41). Ancora Alex Cicchetti a segno dopo una buona circolazione di palla (55-43) ma sul fronte opposto è rapida la Ferraroni a replicare per il nuovo +16 della squadra locale (59-43). Gli ospiti provano a resistere e a ridurre le distanze (59-47 al 27′). Sfortunata la conclusione dall’angolo di Amo, poi è Alipiev a portare i suoi sul 59-48 con il libero concretizzato dopo il fallo tecnico sanzionato a Musso. Un libero realizzato anche da Cicchetti, poi Cremona firma 4 punti in fila e con 1:04″ da giocare è avanti 62-49. Latina fatica e segna soltanto a cronometro fermo, e non con totale precisione, Cremona di contro è più brillante e il terzo quarto va in archivio sul 66-52.

ULTIMO QUARTO - In avvio di quarta frazione è Gaines a ridurre subito il divario con i tre liberi che valgono il -11 (66-55 al 31′). Latina lotta, Amo difende con grande intensità, Parrillo firma una bella tripla, Cicchetti stoppa Tortù, ma il vantaggio della Ferraroni continua a essere ampio (73-60 al 33′). Cremona incrementa il divario (78-60 con 5:30″ sul cronometro). Per quanto Latina non voglia arrendersi, commette qualche errore di troppo, la Juvi, dal canto proprio, approfitta di ogni opportunità e al 36′ è avanti di 20 punti (84-64). Scorre il cronometro, Cremona è in pieno controllo del match (89-72 al 38′). L’incontro si conclude con la vittoria dei padroni di casa sul risultato di 90-76.

I tabellini

Ferraroni Juvi Cremona - Benacquista Assicurazioni Latina Basket 90-76

Ferraroni Juvi Cremona: Benetti 4, Timperi 8, Magro 8, Cotton 12, Sabatino 9, Musso 11, Medford 15, Boni n.e., Vincini 10, Tortù 13, Biaggini n.e., Grassi n.e..

Coach Bechi. Vice Quaglia.

Tiri da 2 57% (21/37), tiri da 3 30% (8/27), tiri liberi 80% (24/30)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Gaines 21, Amo, Collazo n.e., Parrillo 7, Spadon n.e., Mladenov 5, Cicchetti 13, Viglianisi 2, Moretti 8, Alipiev 20, Tarozzi n.e..

Coach Sacco. Vice Cavazzana. Assistente Tricarico.

Tiri da 2 43% (17/40), tiri da 3 33% (9/27), tiri liberi 79% (15/19)