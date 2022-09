Eccellenza Lazio girone B: i risultati della terza giornata

È terminata la terza giornata di Eccellenza, in campo con il girone B del Lazio. Vince con un gol di scarto il Gaeta sull'Anagni: un 2-1 che proietta i biancorossi a 6 punti in classifica, a -1 dalla vetta. Due i derby pontini di giornata: il primo, tra Monte San Biagio e Insieme Formia, è andato alla squadra di Pernice grazie al gol di Viscovich. Al Colavolpe, vittoria per il Terracina contro l'Itri: ora entrambe le formazion contano 3 punti in classifica.

Domenica 18 settembre

Atletico Torrenova - Luiss 1-1

Audace 1919 - Certosa 0-0

Ferentino Calcio - Sora Calcio 2-5

Gaeta - Città di Anagni 2-1

Pro Calcio Tor Sapienza - Vicovaro 1-0

Vigor Perconti - Colleferro Calcio 0-0

Villalba Ocres Moca 1952 - Fonte Meravigliosa 2-0

Monte San Biagio - Insieme Formia 0-1

Terracina - Itri 1-0