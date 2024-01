Agora Latina, dal Frosinone e dal Latina arrivano due baby talenti. Di Marco: "Ci affidano la crescita dei loro giovani"

Rinforzi per l'Agora Latina che ha ufficializzato il passaggio in prestito dal Frosinone di Manuel Di Raino, difensore classe 2009, che può ricoprire più ruoli nel reparto difensivo. "Un rinforzo di grande valore per la compagine U15 élite di mister Marco Iannarilli" spiega il club. Dal Latina invece arriva Samuele Fiorini, centrocampista offensivo classe 2009.

"La considerazione che hanno della nostra società club importanti di livello professionistico che ci affidano la crescita e la maturazione dei loro ragazzi non può che rendere il sottoscritto e tutta Agora Latina orgogliosi e soddisfatti. Questo testimonia il fatto che si sta lavorando con grande professionalità e progettualità in tutto il settore giovanile nero azzurro" spiega il responsabile Filippo Di Marco. "Il mister Marco Iannarilli con la Under 15 élite sta facendo un ottimo lavoro ma soprattutto a me piace il modo che ha di insegnare ai ragazzi una cultura calcistica che li indirizza nella vera interpretazione del calcio in maniera ferrea e decisa in quello che si richiede in palcoscenici più alti. Questo è un gruppo che è un piacere osservare negli allenamenti ma soprattutto per educazione e dedizione. Sono molto soddisfatto di questi ragazzi e sono convinto che più di qualcuno a fine stagione avrà grandi soddisfazioni" sottolinea ancora il direttore.