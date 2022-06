Monte San Biagio, Faiola resta anche in Eccellenza

Nuova conferma per il Monte San Biagio, che ha comunicato di aver trovato l'accordo per il rinnovo di Alessandro Faiola. Il centrocampista rimarrà anche in Eccellenza anche nella prossima stagione. La nota:

"La società F.C.D. Monte San Biagio comunica di aver trovato l’accordo per il rinnovo del calciatore Alessandro Faiola assicurandosi le prestazioni sportive di quest’ultimo per la stagione 2022/2023. L’ex centrocampista di Juventus e Bologna (tra le altre) decide di abbracciare nuovamente la causa monticellana restando ancora con i colori bianco verdi addosso".