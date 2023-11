L'Anagni beffa il Terracina: sfuma l'aggancio alla vetta al 94'

L'aggancio al primo posto sfuma al 94'. Il Terracina, nella 12esima giornata di Eccellenza, trova un pareggio per 2-2 sul campo dell'Anagni. La rete del vantaggio è dei padroni di casa al 31' con De Vita mentre alla ripresa pareggia i conti Sossai dopo appena 2 minuti. Sul finale, al 41', capitan Carlini porta i suoi avanti. La vittoria sembra ormai messa in cassaforte ma al quarto minuto di recupero, Cardinali pareggia i conti per l'Anagni, costringendo i pontini al 2-2. Stesso risultato per l'UniPomezia, che pareggia invece contro la Pro Calcio Tor Sapienza. La vittoria avrebbe permesso al Terracina di agguantare il primo posto in classifica.

Anagni - Terracina 2-2

Marcatori: 31' pt De Vita (A), 2' st Sossai (T), 41' st Carlini (T), 45'+4 st Cardinali (A)