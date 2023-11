Terracina ai quarti di Coppa Italia: eliminato il Città di Formia nel doppio derby!

Squadra in casa

Squadra in casa Città di Formia

Il Terracina vola ai quarti di finale di Coppa Italia, battendo anche al ritorno il Città di Formia nel derby. Dopo il 2-0 dell'andata, anche nel match di ritorno degli ottavi la formazione di Pernarella non sbaglia e con tre reti sancisce il definitivo passaggio del turno, mai in discussione. Succede tutto nel secondo tempo: ad aprire le marcature è al 68' Fioretti, con il raddoppio di Spirito al 77'. Frascogna prova a riaprire il match all'85' ma dopo tre minuti è Cano a mettere il sigillo finale. Con un 3-1, dunque, il Terracina passa ai quarti, eliminando la formazione campione in carica.

Città di Formia-Terracina 1-3

Marcatori: 68' Fioretti, 77' Spirito, 85' Frascogna, 88’ Cano