Terracina, andata in cassaforte: Città di Formia battuto 2-0 con la coppia Fioretti-Carlini

Non è ancora detta l'ultima parola ma il Terracina ha già un piede ai quarti di Coppa Italia. Nell'andata degli ottavi, la formazione di Pernarella ha battuto il Città di Formia nel derby, imponendosi per 2-0. Torna al gol Giordano Fioretti, rientrato solo pochi giorni fa da un lungo infortunio. In rete ancora una volta il capitano Carlini, che ormai ha sempre più feeling con la porta. Due reti che permettono ai Tigrotti di affrontare il ritorno, in programma l'8 novembre, con un vantaggio da non sottovalutare.