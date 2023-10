Città di Formia, i tifosi in protesta dopo i pessimi risultati: "Meno social, più professionalità"

Duro comunicato dei tifosi del Città di Formia. Il gruppo Gazzarra Ultras Formia si è esposto contro la società con una nota ufficiale e poi con uno striscione nel quale si chiede meno Facebook e più professionalità. Le parole dei supporter:

“Non siamo soliti esporci sui social come singoli ma non possiamo fare finta di nulla dopo i continui battibecchi fra tifosi e dirigenti sulle pagine social della società. Invitiamo calorosamente la società tutta, dai presidenti agli pseudo dirigenti, di non mancare di rispetto ai tifosi che si lamentano degli scarsi risultati. Formia è stata e sarà sempre una piazza calda, viva, che mastica calcio dove si può passare dall’essere osannati all’essere contestati dopo qualche sconfitta di troppo.

Ma non per questo si può mancare di rispetto a chi semplicemente grida il suo dissenso. Speriamo di non doverci mai più ripetere fiduciosi che la situazione calcistica vada a migliorare. Un’ultima precisazione. Si è rischiato di morire e siamo felici che non sia accaduto. Ma ciò non faccia credere a nessuno che questo sia sinonimo di immunità da critiche e contestazioni. Meno social, più risultati”.