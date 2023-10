Coppa Italia Eccellenza, Terracina ospita il Città di Formia: Colavolpe gratuito

Il Terracina sfiderà il Città di Formia agli ottavi di Coppa Italia. Il match d’andata si terrà il 18 ottobre alle 15:30 mentre la gara di ritorno è in programma l’8 novembre alle 14:30. In occasione della sfida d’andata di Coppa Italia, l’ingresso agli spalti del Colavolpe sarà gratuito: lo scopo del club, così come ai sedicesimi, è riempire lo stadio.