UniPomezia e Terracina si spartiscono la posta in palio: la sfida al vertice termina 1-1

Al Comunale di Pomezia, Unipomezia e Terracina si smezzano la posta in palio. Finsce 1-1, infatti, il match della settima giornata di campionato. La gara si sblocca già al 2’, quando Carlini firma il vantaggio approfittando di un rimpallo fortunoso in area e spedendo la palla alle spalle di Borghi. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e qualche minuto più tardi sfiora il pari con Ippoliti, che calcia a botta sicura dopo un cross dalla sinistra di Suffer. I pontini hanno invece l'occasione per raddoppiare, ma in entrambi i casi Curiale non inquadra la porta di testa.

Nel secondo tempo il Terracina alza il muro: l’Unipomezia attacca inutilmente fino all’82’, quando Amadio serve un assist perfetto per Camara, che da dentro l’area sfodera un tiro potente che finisce sotto la traversa per il gol dell’1-1. Nel finale la squadra di casa ha anche l’occasione per vincerla, ma Campagna è straordinario su una punizione calciata da Binaco. Le due formazioni, dunque, spartiscono la posta in palio: entrambe occupano il primo posto in classifica, sole dopo la sconfitta della Lodigiani sul campo del Vis Sezze.

UNIPOMEZIA - TERRACINA 1-1

UNIPOMEZIA Borghi, Bagaglini (26'st Pacchiarotti), Bordi, Suffer, Morelli, Binaco, Delgado (10'st Ramceski), Ippoliti (26'st Amadio), Piro (16'st Morbidelli), So. Camara, Lupi PANCHINA Benz, Paladino, Paoloni, Rondoni, Frezza ALLENATORE Casciotti

TERRACINA Campagna, Merluzzi (28'st Spirito), Guida, Proietti (27'st Minotti, 36'st Mazzon), Sossai, Rosania, Selvini (38'st Cano), Se. Camara, Curiale, Carlini, Bellante PANCHINA Martinelli, Ragozzo, Zambruno, Capotosto, Fioretti ALLENATORE Pernarella

MARCATORI Carlini 1'pt (T), So. Camara 37'st (U)

ARBITRO Valcaccia di Roma 1