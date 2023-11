Terracina, il Settore Giovanile premiato dal CR Lazio: riconoscimento di spessore

Il Settore Giovanile del Terracina 1925 è stato premiato dal CR Lazio: il riconoscimento che incensa il lavoro svolto nell’ultimo anno, quando la selezione Under 15 provinciale della Società biancoceleste si è aggiudicata il ‘Premio Disciplina’ riservato alla categoria.

"Un riconoscimento di spessore che certifica l’impegno profuso dal Club per sensibilizzare i più giovani, non solo su aspetti tecnico-tattici, ma soprattutto su temi cardine come la lealtà sportiva, l’educazione e la correttezza" si legge nel comunicato del club. A ritirare il premio è stato il Responsabile del Settore Giovanile biancoceleste, Alessandro D’Amico.