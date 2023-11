Gerli, l'emozionante saluto alla Curva Mare: "Un momento che sintetizza il legame con il Terracina"

Sport, rispetto e fair play. Al termine di Anagni Terracina, finita 2-2 con il gol del pari dei padroni di casa oltre il 90', mister Fabio Gerli, tecnico alla guida della panchina biancorossa, ha salutato la Curva Mare. L'allenatore, emozionato, sui propri canali social lo ha descritto come "un momento che sintetizza il legame che ho con questa città e con questa gente" dicendo poi "grazie alla Curva Mare Terracina". Il pari ha fermato la rincorsa dei pontini al primo posto: nonostante la delusione, i tifosi non hanno perso occasione per salutare il loro ex tecnico.