L'Aprilia cade 3 a 1: l'Arzachena al Ricci passa in rimonta

Ancora una sconfitta per l'Aprilia. Al Quinto Ricci, senza tifosi, l'Arzachena si impone 3 a 1 in rimonta e porta a casa i 3 punti condannando la squadra di Mariotti all'ultima posizione in classifica nel girone G di Serie D. A passare in vantaggio erano stati proprio i pontini con il gol di Ramceski sugli sviluppi di una punizione di Murgia. Al 27' il pareggio dell'Arzachena con il neo entrato Poli, bravo a sfruttare una cattiva gestione di palla. Al 30' occasione per Grossi servito da Ramceski con Fusco che si allunga e respinge in angolo. Al 41' è invece Sartor che tira a giro con Siani che salva mandando la sfera sul palo. Nella ripresa al 5' l'Arzachena sfiora l'autogol ma si resta sul pari, fino a quando al 17' arriva il vantaggio sardo con Pina che è bravo a inserirsi. Ci prova ancora Grossi al 23' su punizione ma Fusco ancora una volta la devia. Al 38' Ramceski perde una brutta palla a centrocampo, l'Arzachena riparte e trova il 3 a 1 con Sartor.

APRILIA - ARZACHENA 1-3

APRILIA Siani (11’st Silvestrini), Bordi (20’st Pezone), Del Duca, Zanchetta (11’st Travaglini), Gjuci, Murgia (3’st Capuano), Ceka, Grossi, Corelli, Sebastianelli (3’st Innocenti), Ramceski PANCHINA Seccafien, Bernardini, Paoloni, Pedone ALLENATORE Mariotti

ARZACHENA Fusco, Piga, Bonacquisti, Dicorato, Pinna (32’st Doratiotto), Manca, Sartor, Gibilterra (15’st Bolo), Sosa, Marinari, Melis (22’pt Poli, 32’st Lika) PANCHINA Ruzittu, Bonu, De Rogatis, Mannoni, Belotti ALLENATORE Nappi

MARCATORI Ramceski 3’pt (AP), Poli 27’pt (AR), Pinna 17’st (AR), Sartor 38’st (AR)

ARBITRO Iacopetti di Pistoia