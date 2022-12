Aprilia, Del Duca: "Vittoria di cuore"

Ancora tre punti per l'Aprilia, che ora si rialza dal fondo della classifica e torna a sperare. Pietro Del Duca, capitano del club, ha parlato del match contro l'Arzachena ai microfoni de Il Messaggero. Le sue parole:

"Questa vittoria la dedichiamo, tutti noi, ai nostri compagni Mbaye e Ramceski, infortunati e a Tassa, che ha perso recentemente il papà. È stata una bella partita che abbiamo approcciato bene. In campo tutti abbiamo operato ottimamente. Nel secondo tempo dopo il nostro secondo gol di Innocenti, l'Arzachena ha subito dimezzato lo svantaggio e ci ha attaccato in maniera decisa. Loro hanno preso un palo e noi abbiamo operato un salvataggio sulla linea di porta. Ci hanno un po' schiacciato ma la partita l'abbiamo portata a casa con le unghie e con i denti ma soprattutto con il cuore. Queste vittorie fuori casa contro squadre forti si possono portare a casa solo in questo modo, accettando la sodderenza e mettendo il cuore in campo".