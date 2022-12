Aprilia, momento di fuoco! Battuto il Pomezia 2 a 0

L'Aprilia non si ferma più. Dopo le buone prestazioni nelle ultime uscite e i primi punti racimolati, la squadra di Mariotti vince anche nella 15esima giornata di campionato, conquistando la terza vittoria consecutiva in campionato. Sono ormai 10 i punti messi a segno nelle ultime 4 giornate di Serie D. Oggi, contro il Pomezia, al termine di una prova superlativa da parte della formazione di Marco Mariotti, il tabellino segna 2 a 0. Succede tutto nel primo tempo, con il gol di Capuano all'8' e il raddoppio di Murgia dopo appena 5 minuti. Due reti che bastano per festeggiare una grande vittoria: ora la coda della classifica è sempre più lontana.