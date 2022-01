Atletico Lazio in campo verso la ripresa: l'obiettivo è fissato

Prosegue la preparazione dell'Atletico Lazio verso la ripresa del campionato. Dopo lo stop di due settimane deciso dalla LND a causa dell'entrata in vigore del Decreto che prevede il Green Pass rinforzato anche per gli atleti dilettantistici, la Lega ha stabilito il nuovo calendario che vedrà prima di tutto i recuperi delle giornate non disputate. Domenica 30 gennaio si giocheranno tutte le gare del 6 gennaio, rinviate. Tra queste anche quella che vedrà l'Atletico Lazio impegnato contro il Ferentino. Domenica 6 febbraio spazio invece alle sfide rinviate del 9 gennaio e poi dal 13 via alla ripresa dell'intero campionato, con un nuovo calendario.

Il club, allenato da Antonio Germano, è ultimo in classifica, con 0 punti e 15 sconfitte su 15. La strada è dunque obbligatoria: i pontini vogliono e devono assolutamente cambiare rotta per sperare quantomeno di raggiungere i playout.