Il Roccasecca si impone nel derby di Coppa Italia: avanti contro l'Atletico Pontinia

Squadra in casa Atletico Pontinia

Il Roccasecca va avanti in Coppa Italia. Nel primo turno della competizione d'Eccellenza, i ragazzi di mister Grossi superano l'Atletico Pontinia nel derby e approdano agli ottavi. In gol anche Barrenechea, centrocampista offensivo classe 2002 e fratello del noto calciatore della Juventus, attualmente in prestito al Frosinone.

Marcatori: 12' pt Grimaldi (R), 33' pt Barrenechea (R), 43' pt rig. Adamo (P) 49' st Montano (R)

Ammoniti: Dell'Aversano, Grossi, D'Agnese, Montano (R) Maricca, Maini (P)

Atletico Pontinia: Maini; Napoleone; Caschera; Altobelli ('48st Restaini); Mollo D.('16st Maricca); Adamo; Bispuri('16st De Santis); Utzeri; Mollo M ('11st Aquilani); Milani; Romani('25st Di Monaco) A disposizione. Saglietti; Seccafien; Ciarelli; Pelle. All. Gesmundo

Asd Roccasecca: Trani; Fiorini; Rotondi; De Marzo('18st Mastromattei); Dell'Aversano ('1st D'Agnese); Berardi; Barrenechea('3st Di Nardi); Proia; Montano; Grossi('42st Galasso); Grimaldi ('32st Mallozzi). A disposizione. Sala; Fidaleo; Marinelli; Di Cristofaro. All. Grossi