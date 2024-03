Teramo-Terracina, ultime ore per acquistare i biglietti online

Ancora tutto da decidere per il passaggio del turno di Coppa Italia Nazionale tra Terracina e Teramo. Dopo l'1-1 dell'andata, le due formazioni si sfideranno al Bonolis di Teramo mercoledì 13 marzo. Per il match, in programma alle ore 15.00, i biglietti sono in vendita sulla piattaforma Ciaotickets e non potranno essere acquistati in loco: i Tigrotti, dunque, potranno accedere allo stadio solamente comprando il ticket online. La vendita chiuderà alle 19 di oggi. Il costo per il settore ospiti è di 11 euro.