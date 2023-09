Latina non smettere di sognare, blitz a Giugliano e volo in cima alla classifica

Il Latina si gode il primo posto in classifica, al termine della quinta giornata del campionato in Serie C, in cui i pontini si impongono 3-0 sul campo del Giugliano. Una partita mediocre si impenna al 29’, sulla prima rete nerazzurra di Rocchi, spaccata da attaccante sulla punizione di Del Sole, subentrato a Riccardi infortunato. Il Giugliano di vede al 31’ sull’inserimento di Zullo, palla buona per un piede non proprio da bomber. Trmendo inizio ripresa dei campani, che perdeono all’8' due uomini per rosso diretto: Salvemini per reazione su Biagi e Bernardotto per proteste successive all’espulsione del compagno. Ma il Latina non coglie subito il vantaggio, anzi fatica a chiudere la partita lasciando qualcosa persino al Giugliano, anche se dall’altra parte Fella e Fabrizi sciupano occasioni prima di mettere la parola fine alla contesa. Al 41’ e al 44’ due gol simili degli attaccanti, che serviti da Paganini, spalle alla porte di girano e calciano sul secondo palo.

Giugliano - Latina 0-3

Marcatori: 29’ Rocchi (L), 41’st Fabrizi (L), 44’st Fella (L)

Giugliano (3-4-1-2): Baldi, Berman, Bernardotto, Oyewalw (46’ Salvemini),

Zullo, Gladestony, Berardocco, Caldore, Rondinella (10’st Vigiatzis), Sorrentino (17’st

Labriola), Di Dio (33’st De Sena). A disp. Russo, Manrrique, Yabre,

Scognamiglio, Grasso, Aruta, Ciuferri, De Francesco, Oviszach, Stabile. All. Di Napoli.

Latina Calcio (3-5-2): Cardinali, Ercolano, Biagi (32’st Cittadino), di Livio,

Mastroianni (32’st Fabrizi), Riccardi (25’ Del Sole, 22’st Crecco), Fella, Serbouti (22’st De

Santis), Rocchi, Cortinovis, Paganini. A disp. Vona, Bertini, Perseu, Jallow,

Gallo, Polletta, Di Renzo. All. Di Donato.

Arbitro: Baratta di Rossano.

Assistenti: Moroni di Treviglio e Marco Pilleri di Cagliari

Quarto Ufficiale: Riccardo Tropiano di Bari.

Note: espulsioni all' 8'st Salvemini (G) per fallo di reazione e Berardorro (G) per proteste. Ammoniti 38’ Gladestony (G), 46’ Del Sole (L), 3'st’ Serbouti (L), 30’ De Santis (L),

76’ Di Dio (G), Di Napoli (all. G)

Recuperi: 1’ pt. 5 st.

Angoli: Giuliano Calcio 3 Latina Calcio 1932 0.

Note: Spettatori: 1545