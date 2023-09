Latina, Di Donato: "Questo inizio stagione merita più gente allo stadio"

Interpretando il pensiero di Di Donato, come di qualsiasi altro tecnico in casi come questi, l'attenzione poteva incentrarsi sulla mezz'ora con due uomini in più senza sfruttare la situazione. Invece il focus è sulla prestazione e il primo posto, con l'auspicio di vedere al Francioni spalti più affollati: "Avevo pronosticato una partite difficile - esordisce Di Donato -, come del resto lo è stata. Però ben interpretata dai ragazzi, che nel secondo tempo grazie anche ad un episodio a nostro favore, siamo riusciti a chiudere. La vittoria è per i nostri tifosi, presenti numerosi nonostante il lunedì. Mi auguro che sabato ci sia sempre sempre più gente allo stadio. La squadra ha bisogno del tifo, che si fa sentire quando è massiccio. Con questo inizio stagione, che ci sia la cornice di pubblico che i ragazzi meritano".

Il pensiero va a Riccardi. L'infortunio dopo 25 minuti non è un bel segnale, che l'allenatore trasforma in totale praticità: "Ha sentito l'adduttore tirare e si è fermato. Attendiamo ora gli esami strumentali e valuteremo il da farsi". Uno dei valori aggiunti di questo Latina è però la qualità della rosa e quindi dei ricambi. Vedi l'ingresso di Del Sole e la gara disputata, assist sul vantaggio incluso. Ed è per questo motivo che Di Donato non ha paura di questo tour de force, che ora si allenta, portando l'attenzione direttamente a sabato 30 settembre. Al Francioni, ore 16.15, si gioca Latina - Brindisi. Non è la stanchezza il pericolo, ma l'avversario. Del resto in questo girone di ferro, sono tutte attrezzate: "Quando vinci - conclude Di Donato - la fatica non si sente. Continuiamo il nostro percorso per preparare il match con il Brindisi, che una signora squadra e l'ex Ganz, che è un signor giocatore".