Latina, Coraggio: "Abbiamo vinto una partita sporca, che vale quasi la salvezza"

Emilio Coraggio si è presentato alla stampa, come già fatto ieri, sostituendo Fontana squalificato in entrambi i momenti che caratterizzano il match. Il mister sorano parte dall'elogio dell'avversario: "Complimenti al Monopoli, che ha fatto una grande partita, protagonista di almeno minuti in cui arrivavano sempre primi sui palloni. Ci siamo rimessi in sesto, uscendo bene come nell’occasione del gol. Bravi nella ripresa a gestire il risultato, anche se abbiamo rinunciato un po’ a giocare e questo non va bene perché la nostra filosofia è quella di proporci per arrivare a creare occasioni da gol. I ragazzi hanno disputato una partita di sofferenza, sporca, portando a casa tre punti importantissimi, fondamentali per la salvezza. Ci siamo quasi". Da qui la massima, che non guasta mai: "Nel calcio è così, ha ragione chi la butta dentro. Nella ripresa potevano ripartire negli ampi spazi, ma ci è mancata la gamba, forse offuscati dalla fatica delle tre partite ravvicinate".

Emergenza continua in mezzo al campo: "Abbiamo inserito Mazzocco all’ultimo, per i palloni alti e i contrasti, ma era out è si sacrificato per la causa, dando la disponibilità ad entrare a partita in corso. In emergenza ci siamo da un mese. Speriamo ora di recuperare Di Livio, mentre nella prossima gara non ci sarà Riccardi squalificato. A centrocampo continuiamo a registrare assenze, ma chi ha giocato ha sempre dato il massimo. Il gruppo va elogiato per lo spirito di sacrificio".

L'auspicio è di vedere un altro Latina contro l'Audace Cerignola domenica prossima (ore 20.45).