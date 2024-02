Basta D'Orazio e il Latina si prende tre punti e ottavo posto

Si chiude la settimana perfetta del Latina, nove punti e ottavo posto in classifica. Bastano l’astuzia di Fella nel rubare palla e la qualità di D’Orazio a decidere il match, in cui la buona sorte ha avuto la sua componente essenziale, senza però sminuire i meriti dei pontini, consapevoli dei rischi di una trasferta simile. Monopoli prevedibilmente sull’acceleratore dall’inizio, ma niente affatto bravo a capitalizzare. Emblematica l’occasione di Borello, che al 16’ ha fatto tutto talmente bene, al punto di non cogliere la porta pur avendo superato anche Guadagno. Cinico invece il Latina sull’errore in uscita del Monopoli al 41’, Fella trova D’Orazio, destro sotto la traversa e gol partita. Nella ripresa Tommasini dopo quattro minuti fallisce la deviazione comoda a centro area e al 37’ il sinistro di Borello timbra la traversa. Il Latina sospira e può festeggiare con i suoi tifosi.

MONOPOLI - LATINA 0-1

Reti: 41′ D’Orazio(L)

S.S. MONOPOLI 1966 (3-4-1-2): Gelmi; Angileri, Bizzotto, Ferrini(9’st La Vardera); Viteritti, Iaccarino(14’st Hamlili), De Risio(33’st Ardizzone), Barlocco(33’st Sosa); Borello; De Paoli(14’st Grandolfo), Tommasini. A disp. Dalmasso, Sibilano; Berman, Simone, Cubretovic, Arioli, Vitale. All. Taurino

LATINA CALCIO (3-4-3): Guadagno; Marino, Vona, De Santis; Ercolano, Riccardi(45’st Mazzocco), Paganini, Crecco; Del Sole(14’st Mastroianni), Fella (14’st Perseu), D’Orazio(40’st Capanni). A disp. Fasolino; Perseu, Mastroianni, Sorrentino, Fabrizi, Rozzi, Cortinovis, Scravaglieri, Di Renzo. All. Coraggio (Fontana squalificato)

Arbitro: Domenico Castellone di Napoli

Assistenti: Marco Porcheddu di Oristano e Glauco Zanellati di Seregno

Quarto ufficiale: Alessandro Femia della sezione di Locri.

Ammoniti: Hamlili (M); Riccardi, Guadagno(L)

Note: Recupero 1’ p.t., – 5’ s.t.; angoli 8-6. Spettatori 1834, di cui 1356 abbonati e 48 ospiti