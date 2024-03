Città di Formia, tifosi infuriati con il presidente: "Carrano dimettiti" | FOTO

23 punti in 26 partite e media da playout, se non da retrocessione diretta. L'avventura del Città di Formia prosegue tra ostacoli e inciampi, dopo che il primo anno post retrocessione dalla Serie D - con l'Insieme Formia - non era andato così male, con la conquista di una Coppa Italia di categoria e una salvezza raggiunta a due giornate dalla fine del campionato. In estate, poi, la vecchia dirigenza ha ceduto il club a un gruppo di imprenditori campano, che non ha mai trovato il giusto feeling con i tifosi. I supporter, in giro per la città, hanno apposto una serie di striscioni contro il presidente. "Carrano dimettiti", "Carrano cantastorie", "Il Formia sì, Carra... no" e altre ancora: queste le parole che i tifosi hanno apposto nero su bianco, dedicate alla nuova dirigenza e in particolare al numero uno del club.