Gaston Cesani ricorda la Coppa Italia con l'Insieme Formia: "Indimenticabile, eravamo un gruppo fantastico"

Un anno fa l'Insieme Formia - oggi diventato Città di Formia - vinceva la Coppa Italia d'Eccellenza. Gaston Cesani, tra i protagonisti di quel successo, ha ricordato quel trofeo storico:

"Oggi è un anno da quando abbiamo scritto una parte della storia di un club che da 16 anni non vinceva nulla. È stato un piacere per me farne parte e aver restituito a un'intera città la gioia e la voglia di andare allo stadio. Siamo stati riconosciuti come meritavamo? Non credo, ma se dovessi rifarlo lo rifarei altre mille volte!

Non so se eravamo i migliori, ma non ho dubbi sul fatto che fossimo un gruppo fantastico e per vincere ci vuole questo! Grazie a tutti i miei compagni e alle persone che accompagno sempre!".