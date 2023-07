CS Primavera, c'è l'ok del Comune di Aprilia per l'utilizzo del Quinto Ricci

Il Comune di Aprilia ha dato il suo assenso all'utilizzo del Quinto Ricci da parte del Centro Sportivo Primavera. Come si legge in una nota dell'amministrazione stessa, c'è l'ok affinché il club disputi il campionato di Eccellenza nell'impianto:

"In attesa del bando che verrà predisposto alla scadenza della convenzione con l’attuale gestore dello Stadio Quinto Ricci di Aprilia, l’amministrazione ha posto le condizioni affinché il Centro Sportivo Primavera, previo accordo con il concessionario, possa disputare il campionato di Eccellenza presso l’impianto sportivo di Via Bardi. Il tutto è avvenuto al termine di uno studio approfondito legato agli aspetti tecnici e alla documentazione tesa a ricostruire tutti i passaggi legati alla concessione, non ultimo, insieme alla Polizia Locale e ai funzionari degli uffici, quello relativo al sopralluogo per la verifica del corretto utilizzo di tutti gli spazi dello stadio e lo stato dei luoghi".