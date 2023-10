Città di Formia, Mazziotti si scusa con i tifosi: "Meriterebbero di più"

Un altro ko per il Città di Formia, sconfitto dal Monte San Biagio nel derby pontino. Al termine del match, mister Mazziotti ha chiesto scusa ai tifosi:

"La nostra tifoseria meriterebbe qualcosa in più. Nonostante l'impegno non riusciamo a dare loro soddisfazione. Purtroppo al momento la situazione è questa. Dobbiamo guardarci intorno per vedere se ci sia qualcosa che possa darci una mano".