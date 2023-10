Città di Formia, comunicato shock dei presidenti: "Vogliamo lasciare il club"

L'ennesima sconfitta della stagione e poi a seguire l'epilogo inaspettato. Mario Carrano e Giovanni Amato, presidenti del Città di Formia, vogliono lasciare il club, mettendolo in vendita. Il comunicato shock:

"I presidenti Mario Carrano e Giovanni Amato comunicano la volontà di lasciare la guida del Città di Formia Calcio.

Quanto accaduto ieri al Riciniello dimostra che la situazione è diventata insostenibile, il presidente Carrano e la sua famiglia scortati dalle forze dell’ordine al termine della partita sono quanto di più distante dall’amore per il calcio e dalla passione che lo sport dovrebbe generare. Siamo sempre stati aperti alle critiche, lo abbiamo detto e ribadito, ma quando è troppo è troppo. Non abbiamo mai chiesto compassione, ammettendo gli errori e provato, con i fatti, che si stava lavorando per risollevare la situazione. Non esistono le condizioni per andare avanti, nonostante gli innumerevoli sacrifici ci siamo resi conto che non c’è più la cornice adatta per la costruzione del nostro progetto calcistico. Nei prossimi giorni chiederemo un incontro con il Sindaco al fine di consegnare all’Ente il titolo del Città di Formia Calcio. Da questo momento in poi chi vuole può farsi avanti, siamo a disposizione di chiunque abbia un interesse concreto a rilevare la società".