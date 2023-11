Città di Formia, esordio da leone per Di Gennaro: scontro di gioco e fasciatura, ma resta in campo

Esordio in biancazzurro per Domenico Di Gennaro, che nel match contro il Colleferro è sceso in campo per la prima volta con la maglia del Città di Formia. Il centrocampista campano, entrato a gara in corso, ha approcciato al match con grinta e qualità non fermandosi neppure quando dopo uno scontro di gioco ha riportato una ferita alla testa per cui sono stati poi necessari cinque punti di sutura. Nonostante l'infortunio, il giocatore è rimasto in campo al fianco dei compagni, con una vistosa fasciatura in testa.