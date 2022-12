Eccellenza Lazio girone A: i risultati della 15esima giornata

Nella quindicesima giornata di Eccellenza, nel girone A la Vis Sezze batte 4 a 1 in trasferta l'Academy Ladispoli. Un risultato che conferma l'ottimo momento della squadra pontina, che anche nell'ultima giornata era riuscita ad ottenere i tre punti. Con le doppiette di Vanini e Compagnone, la squadra di Giannone riesce ad uscire definitivamente dalla crisi, salendo a 20 punti in classifica. Un ko inaspettato, invece, per il Centro Sportivo Primavera che contro la Favl Cimini perde 2 a 1 e rimane al terzo posto in classifica: davanti c'è il Civitavecchia, che invece esce con un punto dalla gara all'Aureliantica Aurelio. Tutti i risultati del turno.

Ore 11

Academy Ladispoli - Vis Sezze 1-4

Astrea - Boreale 1-0

Aureliantica Aurelio - Civitavecchia 1-1

Falaschelavinio - Campus Eur 1-2

Nettuno - UniPomezia 2-1

Pol. Favl Cimini - Centro Sportivo Primavera 2-1

Quarto Municipio - Città di Cerveteri 6-1

W3 Maccarese - Fiano Romano 1-1

Ore 11:30

Indomita Pomezia - Anzio 1-5