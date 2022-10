Eccellenza Lazio girone A: i risultati della quinta giornata

Dopo lo stop della scorsa settimana, il campionato di Eccellenza girone A è sceso nuovamente in campo oggi, 9 ottobre. Due sconfitte per le due pontine in campo nel gruppo A: la Vis Sezze è uscita sconfitta dal match contro la W3 Maccarese mentre per il Centro Sportivo Primavera un ko contro il Civitavecchia, in trasferta. Tutti i risultati della giornata:

Academy Ladispoli - Pol. Favl Cimini 1-1

Unipomezia - Città di Cerveteri 3-0

Astrea - Indomita Pomezia 2-1

Boreale - Quarto Municipio 1-1

Campus Eur - Anzio 1-3

Falaschelavinio - Fiano Romano 2-1

Nettuno - Aureliantica Aurelio 1-3

Vis Sezze - W3 Maccarese 2-4

Civitavecchia - Centro Sportivo Primavera 4-2