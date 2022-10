Serie D girone G: i risultati della sesta giornata

Si è conclusa la sesta giornata di Serie D girone G. Per l'Aprilia, un solo punto contro il Nola in trasferta, con qualche rammarico per i campani, protagonisti del match in più occasioni. Quello dei pontini non è stato l'unico pari a reti inviolate: stesso risultato tra Cassino e Angri e Tivoli e Artena. Un pareggio, questa volta per 1 a 1, anche tra COS Sarrabus Ogliastra e Portici. Vincono invece con un gol di scarto il Sorrento sull'Ilvamaddalena, la Palmese sulla Panagese e il Pomezia sull'Arzachena. 3 gol per la Lupa Frascati sull'Atletico Uri e un poker per la Casertana sul Real Monterotondo Scalo.

Domenica 9 ottobre

COS Sarrabus Ogliastra - Portici 1-1

Cassino Calcio - US Angri 0-0

Ilvamaddalena - Sorrento Calcio 0-1

Lupa Frascati - Atletico Uri 3-0

Nola - Aprilia Calcio 0-0

Paganese - Palmese 0-1

Pomezia Calcio - Arzachena Academy Costa Smeralda 2-1

Real Monterotondo Scalo - Casertana 1-4

Tivoli Calcio - Vis Artena 0-0