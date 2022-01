Eccellenza Lazio Girone C: il programma della 16esima giornata

Dopo lo spostamento da inizio gennaio, l'Eccellenza Lazio Girone C torna in campo per la 16esima giornata. In questa domenica 30 gennaio scenderanno in campo ben dodici squadre per sei gare su otto: rinviate, infatti, le sfide tra Arce e Sora e Itri e Audace 1919. Si disputeranno invece i match tra Anagni e Morolo, Colleferro e Terracina, Ferentino e Atletico Lazio, Paliano e Gaeta, Pontinia e Lupa Frascati e Vis Sezze e Monte San Giovanni Campano.

IL PROGRAMMA

Anagni - Morolo ore 11.00

Colleferro - Terracina ore 11.00

Ferentino - Atletico Lazio ore 11.00

Paliano - Gaeta ore 11.00

Pontinia - Lipa Frascati ore 11.00

Vis Sezze - Monte San Giovanni Campano ore 11.00

Arce - Sora RINVIATA

Itri - Audace 1919 RINVIATA