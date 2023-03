Eccellenza Lazio girone A: il programma della 25esima giornata

25esima giornata per l'Eccellenza girone A. In programma nel turno odierno c'è il derby tra Vis Sezze e Centro Sportivo Primavera, le due pontine del girone. La squadra di Giannone è reduce da una straordinaria vittoria sul campo dell'Anzio. Un pari invece per i ragazzi di Polverini contro l'UniPomezia, con la voglia di ripartire proprio nel derby. Il programma completo della giornata.

Ore 11

Academy Ladispoli - W3 Maccarese

Astrea - Città di Cerveteri

Aurelio Antica Aurelio - Favl Cimini

Boreale - Anzio Calcio

Campus Eur - Fiano Romano

Falaschelavinio - Indomita Pomezia

Nettuno - Quarto Municipio

Vis Sezze - Centro Sportivo Primavera

Ore 15

UniPomezia - Civitavecchia