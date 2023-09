Il Ferentino si riprende e batte il Monte San Biagio in Coppa Italia: inizio shock di stagione

Dopo il tragico ko di domenica scorsa contro il Terracina, il Ferentino cambia mentalità e torna a vincere, battendo in Coppa Italia il Monte San Biagio. Nel match valido per l'andata dei sedicesimi della competizione, i ciociari passano di misura con una rete di Proietti al 42'. Un gol che basta alla formazione di Battistelli per mettere in cassaforte la prima parte della doppia sfida: il ritorno si giocherà il 4 ottobre. Niente è deciso, dunque: i pontini - che in campionato hanno collezionato 3 sconfitte su 3 - avranno l'occasione per ribaltare il risultato e volare agli ottavi, ma la strada ora è in salita.