Gaeta, colpo grosso in difesa: arriva Del Duca! Sarà il nuovo capitano

Un innesto di alto livello per il Gaeta. Il club ha annunciato l'arrivo del classe 1991 Pietromaria Del Duca, che rinforzerà il pacchetto arretrato e raccoglierà l'eredità di Gennaro Vitale diventando il nuovo capitano biancorosso. Il giocatore ha alle spalle un passato da professionista in Lega Pro con Fano, San Marino e Frosinone. Negli ultimi anni ha indossato la maglia dell'Aprilia in Serie D.