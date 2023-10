Gaeta, grave incidente in motorino per il giovane talento della Juniores: ore di preoccupazione

Sono ore di appresione per la salute di D'Alessandro, giovane talento della Juniores regionale del Gaeta. Il giovane è rimasto ferito in un grave incidente in motorino, come comunicato dalla società biancorossa:

"Nella mattinata di ieri uno dei punti di riferimento per la Juniores regionale biancorossa, D’Alessandro Matthias, ha subito un grave incidente con il suo motorino. La sua squadra gli dedica la vittoria ottenuta lo scorso pomeriggio contro la SA.MA.GOR, e tutta la società si stringe attorno ai familiari di Matthias nell’attesa di una pronta guarigione. Forza campione, ti aspettiamo!"