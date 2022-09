Monte San Biagio, esordio vincente: 1-0 al Gaeta

Debutto in Eccellenza vincente per il Monte San Biagio, che batte il Gaeta in trasferta con il gol di Parisella e mette a segno i primi 3 punti nella categoria, dopo la promozione diretta conquistata lo scorso anno. Al Riciniello i padroni di casa scendono in campo con una formazione rimaneggiata viste le tante assenze Al Riciniello i biancoverdi segnano dopo un'azione insistita di Fanelli sulla sinistra: cross al centro sporcato da una deviazione e Parisella di testa da pochi passi, che batte Cardoso. Il Gaeta non reagisce subito ma sul finire di primo tempo ha una buona occasione con Nohman. Alla ripresa, cominciano bene gli uomini di Del Prete e sfiorano il raddoppio, ma dopo alcuni minuti inizia il monologo del Gaeta che però non riesce a trovare il pari. Finisce dunque così la prima gara stagionale.

Gaeta-Monte San Biagio 0-1

MARCATORI: 24’ pt L. Parisella.

GAETA: Cardoso, Colace (12’ st Sigillo), Spirito, Carnevale, Sfavillante, Busti, Azoitei (21’ st Donnini), Di Vito, Nohman, Bellante, Perfetto (30’ st Cavalieri). A disp. Zuccaro, Altobelli, Di Nardo, Orlando, Siciliano, Vitale. All. Bellamio.

MONTE SAN BIAGIO: Viscusi, Lubrano, Di Lieto, Mezzomo (30’ st M. Del Prete), G. Parisella, Antonelli, Liburdi (43’ st Paparelli), Faiola (22’ st Esposito), Ranieri, L. Parisella (39’ st Gionta), Fanelli. A disp.: Bottiglia, Pallozzi, De Angelis, Antonetti, Pernarella. All. F. Del Prete.

ARBITRO: Aurisano di Campobasso