Insieme Formia-Atletico Uri, oggi il recupero

L'Insieme Formia torna in campo per il recupero della 26esima giornata di Serie D. Il match non disputato lo scorso 30 marzo contro l'Atletico Uri sarà giocato proprio oggi, 20 aprile, alle ore 15.00. Un appuntamento importante per la squadra di Starita, che spera nel raggiungimento della zona playout per evitare la retrocessione diretta. Il club pontino è in un buon momento di forma: nelle ultime gare di campionato, infatti, buoni risultati che hanno permesso di tirare un leggero sospiro di sollievo, uscendo momentanemente dalla zona rossa della classifica. Un trend che la squadra spera di poter proseguire anche oggi per mettere in cassa 3 punti che sarebbero fondamentali.